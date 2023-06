NVIDIA presenta Neuralangelo: l'IA trasforma gli oggetti 2D in 3D

In aggiunta a NVIDIA Ace for Games, il gigante americano ha presentato anche Neuralangelo, un nuovo modello d’intelligenza artificiale sviluppato da NVIDIA Research che è in grado di trasformare gli oggetti 2D in 3D attraverso l’utilizzo di reti neurali.

Il sistema trasforma i video clip 2D in 3D dettagliati, come le repliche virtuali realistiche di edifici, sculture ed altri oggetti del mondo reale.

“Come Michelangelo che scolpisce incredibili visioni realistiche da blocchi di marmo, Neuralangelo genera strutture 3D con dettagli e trame intricate. I creator possono importare i render 3D generati nelle loro applicazioni di progettazione, modificandoli ulteriormente per l'uso nell'arte, nello sviluppo di videogiochi, nella robotica e per l’industrial design” spiega NVIDIA nel lungo post pubblicato sul blog ufficiale.

Neuralangelo è in grado di analizzare e catturare anche texture complesse ed elementi come tegole, lastre di vetro e marmo liscio, per trasformarle dal 2D al 3D. Proprio l’alta fedeltà delle ricostruzioni tridimensionali permette a sviluppatori e professionisti di utilizzarle per i loro progetti.

“Le capacità di ricostruzione 3D offerte da Neuralangelo saranno un enorme vantaggio per i creatori, che gli permetteranno di ricreare il mondo reale in quello digitale”, ha affermato Ming-Yu Liu, direttore senior della ricerca e coautore del documento. “Questo strumento consentirà agli sviluppatori di importare oggetti dettagliati, siano essi piccole statue o enormi edifici, in ambienti virtuali per videogiochi o per altro”.

Nel filmato di demo, he trovate in apertura, è stata vista la ricostruzione del David di Michelangelo, ed è stato spiegato che Neuralangelo è anche in grado di ricostruire gli interni e gli esterni degli edifici come fatto per il campus della Bay Area di NVIDIA.