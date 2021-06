NVIDIA presenta la nuova A100 da 80GB e GPUDirect Storage, per caricamenti istantanei

Dopo le prime indiscrezioni sulla A100 PCIe con 80GB di memoria video, arriva finalmente la conferma ufficiale. NVIDIA ha presentato il nuovo acceleratore grafico A100 con 80GB di memoria.

La GPU più potente del mondo è dunque ancora più potente. Basata, come il resto della generazione, sull'ottima architettura Ampere su nodo a 7 nanometri, la A100 offre ben 6192 Core CUDA e il nuovo, generoso taglio di memoria sia sulla versione SXM che sulla variante PCI Express.

Quanto alla VRAM, si tratta di memorie di tipo HBM2e, le più performanti attualmente in commercio in attesa dell'arrivo dello standard HBM3, con larghezza di banda di 2039 GB/s e velocità di 3186Gbps.

Sappiamo già che si tratta di un prodotto pensato per il settore professionale ma, come suggerisce la fonte, hardware di questo tipo è pensato principalmente per l'accelerazione di calcoli legati al Deep Learning e dunque all'intelligenza artificiale.

Parallelamente, NVIDIA ha annunciato l'arrivo della tecnologia GPUDirect Storage, ideata per migliorare e velocizzare la condivisione di asset fra la memoria di archiviazione di sistema e la memoria video in maniera presumibilmente molto simile a quanto già proposto da Microsoft Direct Storage sulle sue console di nuova generazione Xbox Series X|S e annunciato anche per Windows 11.