NVIDIA presenta le nuove RTX 3080 Ti e 3070 Ti per notebook top di gamma

Dopo averci stupito, sul palco di Las Vegas, con il lancio della RTX 3090 Ti, NVIDIA ha colpito nel segno annunciando anche la tecnologia Max-Q di quarta generazione e le nuove GPU RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti per notebook.

In particolarela RTX 3080 Ti è stata al centro dei rumor per mesi, suscitando interesse e impazienza negli appassionati del segmento Enthusiast, dove troverà il suo posto come ennesima prova di forza del team verde per il gaming in mobilità.

Con 16Gb di memoria dedicata, la 3080 Ti offre prestazioni superiori rispetto ai desktop RTX TITAN, con prezzi a partire da 2499 dollari. Quanto alla RTX 3070 Ti, questa scheda rappresenta un miglioramento sulla RTX 2070 Super per laptop del 70% con prestazioni descritte come "fino a 100 FPS a risoluzione 1440p". I notebook che utilizzeranno questa configurazione partiranno da 1499 dollari ed entrambe le soluzioni saranno disponibili sul mercato a partire dal 1 febbraio 2022. Ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche non sono ancora disponibili.

Quanto alla quarta generazione delle tecnologie Max-Q, queste introducono nuove funzionalità come CPU Optimizer, Rapid Core Scaling e Battery Boost 2.0, per migliorare ancora di più l'efficienza e il bilanciamento dell'alimentazione tra CPU e GPU, con tecnologie di ottimizzazione basate sull'Intelligenza Artificiale per portare prestazioni senza compromessi anche su dispositivi portatili dal form factor particolarmente compatto..