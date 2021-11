NVIDIA presenta il rivale di AMD FSR per tutte le schede video e il nuovo DLSS 2.3

NVIDIA continua a tenere banco in termini di ottimizzazione. Dopo averci stupiti con DLSS, compatibile solo con le schede video RTX, aggiorna anche il suo scaler spaziale, rivale di AMD FidelityFX Super Resolution, preesistente e che aggiunge nuove funzionalità.

Lo strumento di ottimizzazione basato su un algoritmo tradizionale prende il nome di NVIDIA Image Scaling, era già presente nella suite GeForce Experience e migliora ulteriormente le sue potenzialità. Sembra trattarsi effettivamente di uno strumento concettualmente simile a quanto proposto da AMD, che abbiamo raccontato nella nostra prova di FidelityFX Super Resolution.



A differenza di AMD, però, lo scaler di NVIDIA, seppur presente da tempo, è compatibile pressoché con qualunque titolo e con tutte le NVIDIA GTX. Un'ottima notizia per i giocatori ancora alla ricerca di un degno sostituto per la propria scheda video, che ora potranno godere di un aumento del framerate totalmente gratuito e integrato a livello kernel. Ad avvalorare ulteriormente l'annuncio, NVIDIA ha distribuito con licenza open source l'SDK per l'integrazione direttamente all'interno dei nuovi titoli, a discrezione degli sviluppatori.

Per questo motivo, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni di ridimensionamento immagine, su GeForce Experience, e selezionare la risoluzione di rendering, dove la più alta percentuale corrisponde a una maggiore qualità. Al suo fianco, uno slider per la nitidezza che sbarca finalmente anche nell'overlay di gioco, per una regolazione fine e in tempo reale.

Per analizzare i propri risultati, NVIDIA inaugura un nuovo strumento, NVIDIA ICAT, acronimo di Image Comparison & Analysis Tool. Disponibile per tutti, consente di affiancare le immagini acquisite per poter analizzare con maggiore attenzione tutte le differenze tra le varie tecnologie di scaling e la risoluzione nativa.

Notevole il boost offerto rispetto proprio alla risoluzione nativa, ma anche rispetto ad AMD FidelityFX Super Resolution, con una qualità tutto sommato molto simile. Abbiamo spiegato le differenze tra DLSS e AMD FidelityFX Super Resolution in uno speciale dedicato agli scaler di nuova genereazione, con particolare enfasi alle differenze tra l'upsampling temporale offerto dalle tecnologie basate sulle Reti Neurali e lo scaling spaziale, basato su algoritmi lineari.