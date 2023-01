NVIDIA presenta RTX Video Super Resolution: l'IA che esegue l'upscaling dei video a 4K

A poche ore dalla presentazione della nuova NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, NVIDIA ha anche svelato RTX Video Super Resolution, un nuovo strumento di upscaling basato sull’intelligenza artificiale in arrivo a Febbraio, che ha lo scopo di migliorare l’aspetto ed il funzionamento dei giochi.

Utilizzando l’intelligenza artificiale, RTX Video Super Resolution effettua l’upscaling aumentando la risoluzione video. Secondo quanto spiegato da NVIDIA a PCGamer, il tool potrà effettuare l’upscaling dei video con risoluzione nativa tra 360p e 1440p con frame rate fino a 144Hz.

A corredo del filmato, che trovate in apertura, NVIDIA ha osservato che RTX Video Super Resolution dovrebbe offrire un notevole miglioramento della nitidezza del video su display ad alta risoluzione: in occasione del CES 2023 è stata mostrata una clip di Apex Legends con RTX Video Super Resolution abilitato.

NVIDIA non ha specificato i requisiti minimi ad eccezione del browser (è compatibile con Chrome ed Edge) e delle GPU (richiede una GPU Nvidia RTX Serie 30 e 40 per funzionare).

Ovviamente vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli in merito, ma nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate dopo aver visualizzato la breve clip di 38 secondi che trovate direttamente in apertura. Su queste pagine intanto da qualche ora è disponibile anche la nostra recensione della RTX 4070 Ti.