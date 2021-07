NVIDIA presenta il supercomputer Cambridge-1, il più potente del Regno Unito

Dopo il lancio del supercomputer più veloce al mondo, NVIDIA ha finalmente presentato il supercomputer Cambridge-1 pensato per supportare e rafforzare le attività dei principali ricercatori britannici in ambito sanitario e non solo, grazie a un sistema avanzato di intelligenza artificiale.

L’annuncio è giunto direttamente tramite la Newsroom NVIDIA, dove il CEO Jensen Huang ha dichiarato quanto segue: “Cambridge-1 consentirà ai ricercatori leader nel mondo degli affari e del settore accademico di svolgere il lavoro della loro vita sul supercomputer più potente del Regno Unito, sbloccando indizi su malattie e trattamenti a una scala e una velocità precedentemente impossibili nel Regno Unito”.

Annunciato ancora nell’ottobre 2020 in seguito all’acquisizione del produttore di semiconduttori britannico ARM, il supercomputer Cambridge-1 costituisce un investimento da 100 milioni di Dollari da parte della società statunitense e ha il potenziale per creare un valore stimato di circa 825 milioni di Dollari nel corso dei prossimi dieci anni. In esso si è riversata tutta l’esperienza di NVIDIA in ambito IA, così da fornire il migliore supporto possibile a compagnie e istituti di ricerca come AstraZeneca, GSK, King’s College e Oxford Nanopore Technologies. Grazie al cluster di supercalcolo NVIDIA DGX SuperPOD, Cambridge-1 è il supercomputer n° 41 al mondo, il più potente del Regno Unito e verrà completamente alimentato da energia proveniente da fonti rinnovabili. Insomma, un vero e proprio nuovo gigante tra i suoi simili!

Nel mentre, NVIDIA ha annunciato la sua partecipazione al GDC 2021, ovvero la Game Developers Conference nel corso della quale la società verde terrà conferenze tra 22 e 23 luglio 2021.