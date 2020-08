NVIDIA presenterà le nuove GeForce della serie RTX 3000 il 1 Settembre, è ufficiale!

Dopo il countdown pubblicato ieri da NVIDIA, la pagina ufficiale Facebook della società californiana ha annunciato che le nuove GeForce RTX 3000 saranno presentate con un evento in streaming che si terrà il prossimo 1 Settembre.

Ovviamente NVIDIA non ha diffuso alcun tipo di dettaglio sui contenuto del keynote, ma secondo le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni le schede dovrebbero essere quattro: RTX 3090, RTX 3080 Ti, RTX 3080 ed RTX 3070.

TweakTown sottolinea che i partner di NVIDIA lanceranno le loro offerte contemporaneamente alle Founders Edition, a differenza di quanto avvenuto con la serie RTX 20.

Alcuni rumor emersi negli scorsi giorni sostenevano che l'RTX 3090 porterà ad un aumento sostanziale delle prestazioni rispetto alla RTX 2080 Ti: si parla di un incremento del 50%, e secondo quanto riferito da kopite7kimi in un suo tweet, la GPU avrebbe quasi raggiunto i 10.000 punti nel benchmark Time Spy Extreme, che è uno dei più popolari ed affidabili nonchè tra i più utilizzati dagli esperti per valutare la potenza delle schede grafiche.

Al keynote prenderà parte l'amministratore delegato di NVIDIA, Jensen Huang. Il via è previsto alle ore 18:00 italiane, sul sito web di NVIDIA attraverso il player presente a questa pagina. Ovviamente seguiremo l'evento in diretta per tutti gli approfondimenti.