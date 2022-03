NVIDIA, quali sono le prestazioni della RTX 3090 Ti? Ecco le prime ipotesi

Se da un lato continuano a far rumore i presunti consumi della RTX 3090 Ti, permane un gigantesco punto interrogativo sulle prestazioni. In effetti, al netto delle poche informazioni svelate da NVIDIA durante il primo reveal, non si sa davvero molto altro.

O perlomeno non si sapeva, perché sono arrivate delle prime stime da parte di alcuni insider e, benché si tratti solo di indiscrezioni, possono comunque aiutare ad orientarci prima del lancio definitivo.

A parlare per primo è CapFrameX, che ci parla di una GPU in grado di sostenere agevolmente un boost sulle frequenze fino a 2 GHz. La massima espressione dell'architettura Ampere per il mercato consumer, inoltre, dovrebbe consentire di ottenere un 10% in più nelle prestazioni sulla RTX 3090 a risoluzione 4K.

Non male, ma comunque si tratta di dati da prendere con le pinze. Di contro, MEGAsizeGPU indica il presunto prezzo consigliato da NVIDIA e lo mette in relazione alle performance. Infatti, il tipster rivela che il prezzo sarà lo stesso della RTX 3090 e che questo dovrebbe essere giustificato da un miglioramento prestazionale di circa il 5% rispetto all'attuale top di gamma. Insomma, non tutti sono d'accordo, ma certamente scopriremo presto qual è la verità. Infatti, ci sarebbero ulteriori conferme sulla data di lancio della RTX 3090 Ti e sarebbe davvero vicinissima.

Tuttavia, ricordiamo che si tratta in ogni caso di percentuali giustificabili, dal momento che non siamo di fronte a un cambio di architettura, bensì di un modello facente parte della stessa grande famiglia di chip.