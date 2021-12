NVIDIA prevede lento aumento di schede video a metà 2022: crisi chip verso la fine?

I colossi del mondo tech starebbero cambiando idea sulle tempistiche di conclusione della carenza dei chip. Le previsioni di Qualcomm parlano di un ritorno alla normalità forse già nel 2022 e, a tale parere, si accorda anche il gigante verde NVIDIA. Secondo la società, i primi segnali positivi arriveranno entro la prima metà del prossimo anno.

A parlarne nel dettaglio durante la conferenza UBS Global MTM, come ripreso da PCMag, è stato il Chief Financial Officer di NVIDIA, Colette Kress, che ha aggiunto quanto segue: “L'azienda nel suo insieme farà del suo meglio per continuare a procurarsi più unità. Siamo stati in grado di crescere abbastanza bene durante quest'anno, ogni trimestre, in modo sequenziale. E continuiamo a pianificare di farlo per il quarto trimestre”.

Kress ritiene che i miliardi di Dollari versati in accordi per la produzione a lungo termine di schede video mostreranno i loro frutti nel corso del 2022, con l’aumento delle unità disponibili per l’acquisto. Per la gioia dei consumatori, la CFO di NVIDIA ha affermato che l’azienda ridurrà i prezzi delle schede grafiche nel momento in cui l’offerta di mercato sarà sufficiente a soddisfare la domanda, prevenendo i problemi di stock che ancora oggi attanagliano l’utenza.

Si tratta ovviamente di previsioni che potrebbero essere soggette a variazione, dunque consigliamo di prenderle con le pinze. Resta però un segnale positivo difficilmente giuntoci nel corso degli ultimi mesi, specialmente da parte dei produttori stessi.

Tra l’altro, proprio di recente NVIDIA stessa ha pubblicato dati a svelare che nel 2021 le spedizioni di GPU sono aumentate.