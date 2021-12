NVIDIA, prime foto delle presunte RTX 3090 Ti in versione Asus TUF

Dopo aver scoperto le probabili specifiche della RTX 3090 Ti, la nuova ipotetica GPU flagship di NVIDIA è sempre più al centro dei rumor della rete. A distanza di ormai poche settimane dal CES 2022, dove si vocifera che verrà svelata ufficialmente, non potevano mancare le prime foto.

Solo qualche giorno fa abbiamo avuto la conferma di NVIDIA per il CES 2022 sui cui reveal vige ancora il più stretto riserbo. I ragazzi di ITHome, nel frattempo, hanno mostrato quelle che sembrano essere le prime immagini delle confezioni di alcune versioni custom. Per l'esattezza, come potrete vedere in calce, si tratta della versione Asus TUF RTX 3090 Ti.

Le differenze con la livrea della RTX 3090 non sembrano essere particolarmente sensibili, eccezion fatta per un maggior numero di lame nelle ventole e poco altro. La foto viene tagliata troppo presto, poi, per riuscire a stabilire con certezza il taglio della memoria video, ma stando alle voci dovrebbe arrivare sul mercato con 24GB di VRAM GDDR6X su bus 384-bit per 1TB al secondo di banda.

Sotto la scocca dovrebbe prendere posto la GPU NVIDIA GA102-350, con 10752 Core CUDA e 84 RT Core. Quanto al TGP, le prime voci parlano di 450W, 100 in più rispetto alla sorella minore.