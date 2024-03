NVIDIA, le prime GPU Blackwell sono in arrivo? Pare di sì, ma non per PC da gaming

La nuova architettura GPU di NVIDIA si chiamerà Blackwell, questo ormai lo sappiamo da tempo. Resta ancora un mistero la finestra d'uscita delle prime schede video Blackwell: oggi, però, un'importante azienda del settore hi-tech ha rivelato che le GPU Blackwell arriveranno nel 2024... più o meno.

La notizia arriva da Dell, che in un report destinato agli azionisti e firmato dal Vicepresidente dell'azienda Jeffrey W. Clarke, dal Senior Vice-President Robert L. Williams e dalla CFO Yvonne McGill ha spiegato che le prime GPU NVIDIA con architettura Blackwell usciranno nel 2024, ma non su desktop e laptop.

Infatti, pare proprio che il Team Verde darà la priorità ai chip per l'IA, dunque le prime schede video su cui vedremo l'architettura Blackwell in funzione saranno le GPU B100 e B200, rispettivamente in arrivo nel 2024 e nel 2025. Solo successivamente, probabilmente nel corso della seconda metà del prossimo anno, l'azienda sposterà la medesima architettura sulle schede video della linea RTX 50 per PC desktop e laptop. Il rischio, in questo caso, è che la concentrazione di NVIDIA sulle GPU per l'IA porti alla carenza di schede video della linea RTX 50 al lancio.

Se le informazioni riportate da Dell dovessero essere corrette, è possibile che NVIDIA riveli le GPU B100 e B200 già alla GTC 2024, che si terrà tra il 18 e il 21 di marzo. Insieme a queste due, dovrebbe essere lanciato anche il chip GB200, che dovrebbe combinare una grafica B200 e una CPU Grace Hopper in una configurazione espressamente rivolta a server e datacenter. Infine, il Team Verde potrebbe presentare anche la piattaforma GB200NVL per supercomputer.

Il rapporto di Dell svela anche che le GPU B100 e B200 avranno entrambe un TDP di ben 1000 W ciascuna, risultando tra le schede video più energivore sulla piazza: per fare un confronto, il chip H200 di attuale generazione di NVIDIA e la GPU AMD Instinct MI300X hanno un TDP totale di "soli" 800 W, ben 200 in meno dei chip next-gen.