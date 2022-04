NVIDIA pronta ad affidarsi completamente a TSMC per le GPU? Ecco cosa succede

NVIDIA sta lavorando duramente sul proprio futuro e su quello di milioni di gamer in tutto il mondo. Dopo le interessanti teoria sulla RTX 3090 Ti e Ada Lovelace, secondo cui i PCB utilizzati sarebbero già pronti per la next-gen, torniamo a parlare di GPU, ma soprattutto di chi le produrrà.

Ebbene, che NVIDIA fosse in procinto di rafforzare i suoi accordi con TSMC dopo una controversa parentesi generazionale con Samsung, era già nell'aria. Ma è possibile che nel prossimo futuro del team verde, la fornitura di chip possa diventare appannaggio esclusivo del produttore taiwanese?

Per molti questo passaggio di testimone potrebbe sembrare un controsenso. In effetti, probabilmente è stata proprio la partnership con Samsung a garantire un dignitoso afflusso di schede video sul mercato nelle fasi più buie della crisi dei semiconduttori. Tuttavia, secondo un recente rapporto, ci sarebbe una spaccatura in seno a questo accordo e il nodo centrale sarebbe proprio la capacità di produzione.

Il primo - neanche troppo - timido passo di NVIDIA in questa direzione è rappresentato dal recente lancio delle GPU Hopper, prime del produttore a utilizzare il nuovo processo a 4 nanometri di TSMC, ma potrebbe non essere l'ultimo e già per il 2022, secondo Business Korea, lo scenario potrebbe ribaltarsi definitivamente.

Stando al rapporto pubblicato dal mensile, infatti, "gli esperti del settore si aspettano che TSMC possa raccogliere tutti gli ordini di GPU che saranno rilasciate da NVIDIA nel 2022. NVIDIA ha avuto difficoltà a vendere le sue GeForce RTX Serie 3000 nel 2020 a causa dei bassi rendimenti di produzione di Samsung Electronics. NVIDIA aveva esternalizzato la produzione di data center e GPU per PC consumer a TSMC fino al 2019. Nel 2020, ha scelto per la prima volta Samsung Electronics come partner di produzione per le GPU della serie RTX Serie 3000 nel tentativo di abbassare i prezzi di produzione e aumentare la competitività dei prodotti diversificando i fornitori".

A questo punto non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà la situazione, soprattutto per scoprire se l'eliminazione della diversificazione delle fonti possa rivelarsi una strada percorribile o meno. Il tutto, ricordando che diverse fonti, già qualche mese addietro, prospettavano un 2022 terribile per il mercato delle GPU.