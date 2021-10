NVIDIA pronta ad aggiornare la RTX 3080 con 12GB di memoria: ecco quando

In attesa di scoprire quanto corrisponda al vero sul presunto lancio della RTX 3090 Ti a gennaio 2022, si inizia a parlare anche di nuovi refresh alle specifiche delle schede attualmente in lineup e si parte da un interessante upgrade che potrebbe coinvolgere la RTX 3080.

La NVIDIA GeForce RTX 3080 con architettura Ampere è una delle schede video più apprezzate sul mercato, complice un prezzo di partenza non sempre rispettato per via dello shortage che imperversa ormai da un anno ma che comunque risulta tra i più interessanti e inquadrati dell'intera lineup, soprattutto se acquistata a quanto indicato sul sito ufficiale, come recentemente avvenuto in un clamoroso drop di schede video RTX Serie 30.

La RTX 3080 attualmente viene proposta con 10GB di memoria GDDR6X, taglio rimasto invariato anche dopo l'aggiornamento e il cambio di chip dal GA102-200 al GA102-202 che ha portato sugli scaffali le prime soluzioni LHR con limitatore del mining dell'azienda.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Videocardz, proprio la 3080 potrebbe presto ricevere un importante upgrade sul taglio di memoria che, all'inizio del 2022, potrebbe arrivare a 12GB sempre di tipo GDDR6X. Questa notizia arriva nel contesto di una presunta comunicazione data da NVIDIA ai produttori partner e la fonte suggerisce al contempo che questa scheda dovrebbe subentrare al primo modello invece di affiancarla, mandando pertanto fuori produzione la RTX 3080 da 10GB.