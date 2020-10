NVIDIA pronta ad aumentare la disponibilità delle RTX 3000 nella stagione di Natale

Secondo un rapporto pubblicato da Bloomberg, NVIDIA sarebbe pronta ad aumentare l’offerta per la serie RTX 3000 nel corso del quarto trimestre del 2020, che coinciderà anche con la stagione natalizia.

In un articolo pubblicato di recente si legge che da novembre in poi, l’offerta dovrebbe aumentare, ma non è chiaro se sarà in grado di soddisfare l’elevata domanda da parte degli utenti.

Il rapporto va in controtendenza rispetto a quanto affermato da inizio mese dal CEO di NVIDIA Jensen Huang, il quale ha svelato che la società ha messo in preventivo una carenza di nuove schede grafiche per tutto il resto dell’anno. Nel corso di una sessione di Q&A, il dirigente ha affermato che “la domanda supererà la disponibilità nel corso dell’anno”, ma una nuova speranza arriva proprio da questa nuova indiscrezione.

Ricordiamo che è disponibile già da tempo la recensione della NVIDIA RTX 3080, mentre qualche giorno fa abbiamo pubblicato la review della NVIDIA RTX 3070 Founders Edition.

Gli utenti però hanno riscontrato non pochi problemi con l’acquisto a causa della carenza di scorte, che le hanno rese praticamente introvabili in tutti i punti vendita e canali di distribuzione d’elettronica ed informatica.

Alcune indiscrezioni riferiscono anche che NVIDIA starebbe preparando la RTX 3070 Ti e 3060 Ti.