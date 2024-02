NVIDIA pronta a lanciare RTX TrueHDR? Convertirà i giochi SDR in HDR

A fine gennaio, NVIDIA ha lanciato RTX Video HDR, che permette ai PC con scheda grafica della linea GeForce RTX di convertire in automatico i video dei browser supportati da SDR a HDR. E se la stessa cosa si potesse fare anche con i videogiochi? Secondo un modder, NVIDIA starebbe lavorando ad un tool dedicato, chiamato RTX TrueHDR.

Nelle scorse ore, infatti, l'utente "Emoose" ha pubblicato su NexusMods la mod NVTRUEHDR - RTX HDR for games, che è immediatamente rimbalzata sul web grazie ai colleghi di Tom's Hardware. La mod altro non sarebbe che una versione semi-definitiva di un tool in beta sviluppato dalla stessa NVIDIA, che permetterebbe di utilizzare i Tensor Core delle schede video della serie RTX per convertire i giochi SDR in HDR in maniera pressoché istantanea.

Emoose ha spiegato di aver scoperto una feature di conversione HDR game-specific nei driver 511.23 di NVIDIA: la funzione sarebbe una derivazione dal già citato tool di conversione RTX Video HDR, ma sarebbe stata pensata appositamente per convertire i frame in SDR dei videogiochi in frame in HDR. Ovviamente, resta ancora da capire se la mod di conversione sia efficace e funzioni correttamente sui principali titoli in commercio.

Se davvero la mod di Emoose dovesse avere successo, potrebbe trattarsi di un grande passo in avanti per la community del PC gaming in HDR. Non solo: se NVIDIA dovesse pubblicare una versione ufficiale del tool (che, lo ricordiamo, sembra essere effettivamente in sviluppo negli uffici del Team Verde), è possibile che esso convinca più studi di sviluppo nell'ottimizzazione HDR dei propri titoli.

In ogni caso, NVIDIA sta puntando molto sull'HDR ormai da tempo, perciò possiamo aspettarci che il tool di conversione RTX TrueHDR arrivi su PC nel corso dei prossimi mesi, se non addirittura nelle prossime settimane. D'altro canto, la pubblicazione della mod di Emoose sembra suggerire che il tool sia quasi ultimato.