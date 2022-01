NVIDIA pronta a rinunciare ad ARM: salta l'acquisizione da 40 miliardi?

Nonostante la sicurezza mostrata da NVIDIA sull'acquisizione di ARM, l'operazione da 40 miliardi di Dollari ancora non è stata conclusa e secondo quanto riportato da Bloomberg la compagnia starebbe valutando la possibilità di rinunciare all'acquisto annunciato nell'ormai lontano 2020.

L'agenzia di stampa cita alcune fonti vicine alle due compagnie, le quali osservano che NVIDIA avrebbe comunicato ai partner che non si aspetta che l'accordo si concluda. Softbank Group Corp, intanto, starebbe anche intensificando i preparativi per l'IPO di ARM, segno che ormai i piani sono cambiati ed è improbabile che la fusione vada in porto.

Sin da quando è stato annunciato l'accordo per l'acquisto di ARM da parte di NVIDIA, sono stati tanti gli ostacoli normativi che si sono frapposti tra le due compagnie e la conclusione. La Federal Trade Commission degli Stati Uniti infatti ha presentato causa lo scorso dicembre, mentre le autorità di regolamentazione britanniche si sono opposte ed hanno affermato che presto sarà aperta un'indagine approfondita sull'accordo, che è in fase di studio anche da parte dell'Unione Europea.

Nel comunicato stampa diffuso nel Settembre del 2020, ARM aveva sottolineato le intenzioni di continuare a mantenere il suo modello open source e neutrale con i clienti esistenti, una strategia che evidentemente resterà immutata anche dopo questo stop.