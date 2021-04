NVIDIA pronta a risolvere lo shortage con una nuova ondata di GPU Turing

Dopo i primi rumor su un possibile ritorno della 1050 Ti, NVIDIA sarebbe invece intenzionata a puntare più in alto, per la precisione tornando a produrre uno dei best buy della scorsa generazione con architettura Turing.

Come riporta la fonte, NVIDIA sarebbe sul punto di ricominciare a produrre la GeForce GTX 1650, una delle GPU più popolari della scorsa generazione.

Si tratta di un periodo davvero difficile per i gamer, probabilmente la fascia più colpita dalla carenza di GPU dovuta a molteplici fattori tra cui il fenomeno dello scalping, i problemi di approvvigionamento di materie prime e il mining di criptovalute.

Dopo la 1050 Ti e la RTX 2060 dunque, sembra giunto il momento di rispolverare anche la 1650 per risolvere la situazione, perlomeno per quanto riguarda il mercato consumer.

Tecnicamente però non si tratta di un vero e proprio ritorno, dal momento che la produzione della 1650 non è mai cessata ufficialmente, ma solo di un potenziamento delle linee di produzione in modo tale da riuscire a colmare il gap tra domanda e offerta.

La domanda di GPU in questa fascia di prezzo è infatti in forte crescita, complice anche la pandemia, e con questa mossa "a sorpresa" NVIDIA conta di riuscire a inondare il mercato con schede basate sulla TU117 già fra aprile e maggio di quest'anno.

Ricordiamo che la GTX 1650 conta 896 Core CUDA, frequenze fino a 1590 MHz e 4GB di memoria video GDDR6 a 12Gbps su bus a 128bit, oltre a un eccellente rapporto prestazioni/consumi garantito da un TDP di appena 75W. Con un MSRP di 149 dollari e un prezzo aftermarket schizzato a circa 400 dollari, l'iniezione di nuove schede da parte di NVIDIA dovrebbe in qualche modo riuscire anche a sedare l'impennata dei prezzi.