NVIDIA Pronte e in Stock: disponibili non solo schede grafiche RTX, ma anche laptop

Si aggiorna la campagna Pronte e in Stock di NVIDIA, ormai disponibile da qualche settimana e che è saltata agli onori della cronaca in quanto consente di portare a casa le GPU della gamma RTX 30.

NVIDIA, nel comunicare il listino della settimana, ha specificato che ora Pronte e in Stock consente di portare a casa anche alcuni laptop da gaming:

Ovviamente, come avvenuto anche in altre circostanze, vi rimandiamo alle singole pagine dei prodotti per tutti i dettagli del caso che contengono anche le informazioni sui costi di spedizione ed eventuali pagamenti a rate.