NVIDIA Pronte & In Stock: disponibili le RTX 3090 e 3080

Come da protocollo di venerdì, si rinnova anche questa settimana la promozione Pronte & in Stock di NVIDIA, che permette di acquistare le GPU GeForce RTX Serie 30 presso rivenditori di terze parti a prezzi convenienti.

Questa settimana è la volta delle GeForce RTX 3090, 3080 e 3080 Ti Custom a marchio Zotac, che sono disponibili presso Next a prezzi che variano dai 929 ai 1449 Euro.

Di seguito i prodotti disponibili per l’acquisto:

GPU: Zotac GeForce RTX 3090 Trinity OC, disponibile presso Next al prezzo di € 1449

GPU: Zotac GeForce RTX 3080 Ti Trinity LHR, disponibile presso Next al prezzo di € 1279,90

GPU: Zotac GeForce RTX 3080 Trinity LHR 12GB, disponibile presso Next al prezzo di € 929,90

Per ulteriori offerte e maggiori informazioni vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata all’iniziativa . Chiaramente la disponibilità potrebbe variare già nel corso della giornata, dal momento che non è stata diffusa alcuna informazione sul numero di unità che possono essere acquistate, e come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse onde evitare spiacevoli sorprese successivamente.

NVIDIA sottolinea che le sue schede grafiche GeForce RTX Serie 30 dispongono di tutte le ultime tecnologie d’avanguardia, tra cui il DLSS, Ray-Tracing e NVIDIA Reflex.