NVIDIA 'Pronte e in Stock': nuove disponibilità di schede grafiche RTX

Continua la campagna NVIDIA Pronte e in Stock, che come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine nelle passate settimana, consente di portare a casa le schede video della gamma RTX ai prezzi di listino.

Di seguito le versioni disponibili questa settimana.

GPU MSI GeForce RTX 3070 Ti Ventus , disponibile al prezzo di € 799,00 presso Next

, disponibile al prezzo di € 799,00 presso Next GPU MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X , disponibile al prezzo di € 429,00* presso Next

, disponibile al prezzo di € 429,00* presso Next GPU MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X , disponibile al prezzo di € 525,00 presso Next

, disponibile al prezzo di € 525,00 presso Next GPU MSI GeForce RTX 3050 AERO ITX , disponibile al prezzo di € 319,90 presso Next

, disponibile al prezzo di € 319,90 presso Next GPU MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X, disponibile al prezzo di € 319,90 presso Next

NVIDIA conferma anche nel comunicato di questa settimana che le schede grafiche sono tornate disponibili e per la quarta settimana consecutiva i prezzi continuano a scendere. Secondo i dati di 3DCenter, i prezzi delle GPU AMD Radeon e NVIDIA GeForce continuano a calare e sono quasi ai livelli MSRP.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata all’iniziativa: ovviamente i prezzi sono gestiti dal rivenditore e sono soggetti a modifica, motivo per cui nei prossimi giorni i potrebbero cambiare e vi invitiamo ad effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.