NVIDIA Pronte e in Stock: nuove promozioni su schede grafiche e laptop con RTX 30

Puntuale come ogni fine settimana, arriva l’aggiornamento della campagna Pronte e in Stock di NVIDIA, che questa volta propone schede video RTX Serie 30 e laptop di ultima generazione a prezzi convenienti come regalo di fine scuola.

Di seguito, nello specifico, il listino di questa settimana:

Come sempre, per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente alla pagina dell’iniziativa Pronte e in Stock di NVIDIA.