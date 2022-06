NVIDIA Pronte e in Stock: questa settimana tocca alle RTX 3070 Ti e 3060 Ti

Nuova settimana, e nuovo aggiornamento per la campagna Pronte e in Stock di NVIDIA. Questo giro l’aggiornamento è ancora dedicato ai maturandi e vuole celebrare la fine delle prove scritte.

Se la scorsa settimana la NVIDIA Pronte e in Stock era dedicata ai laptop, questa volta troviamo solo GPU, nei modelli custom delle RTX 3070 Ti, RTX 3060 Ti e RTX 3070 a marchio Gigabyte, ASUS ROG, Inno3D ed MSI. Di seguito la lista:

GPU: Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti OC Gaming, disponibile presso Next – al prezzo di € 799

disponibile presso Next – al prezzo di € 799 GPU: Asus Rog Strix GeForce RTX 3070 Ti OC LHR, disponibile presso Yeppon – al prezzo di € 849,99

disponibile presso Yeppon – al prezzo di € 849,99 GPU: Asus Rog Strix GeForce RTX 3070 Ti OC LHR, disponibile presso Mediaworld – al prezzo di € 849

disponibile presso Mediaworld – al prezzo di € 849 GPU: Inno3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2, disponibile presso AK Informatica – al prezzo di € 549

disponibile presso AK Informatica – al prezzo di € 549 GPU: MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z, disponibile presso Ak Informatica – al prezzo di € 694,99

Per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente alla pagina sul sito di NVIDIA: è anche possibile impostare le notifiche di disponibilità.

La settimana che sta per concludersi è stata molto importante per il mercato delle GPU: lo shortage delle schede video sembra infatti essere finito, e della questione abbiamo parlato in un articolo dedicato.