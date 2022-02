NVIDIA, pronti i driver laptop per RTX 3080 Ti e 3070 Ti con supporto a Dying Light 2

Dopo il tempestivo rilascio dell'aggiornamento ai driver NVIDIA con supporto alla RTX 3050, è arrivato finalmente il turno delle ultime soluzioni grafiche top di gamma presentate al CES 2022 per il gaming in mobilità.

NVIDIA ha rilasciato il nuovo Game Ready Driver compatibile con i nuovi laptop dotati di schede video GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti dotate delle tecnologie Max-Q di quarta generazione.

Abbiamo avuto modo di provare in anteprima uno dei laptop della nuova gamma nella nostra recensione di MSI GE76 Raider 2022, una delle soluzioni più potenti sul mercato grazie al processore Intel Core i9-12900HK e alla NVIDIA RTX 3080 Ti. Con l'arrivo di queste schede video dalle prestazioni estreme per sistemi portatili, NVIDIA raggiunge e supera la quota di 160 modelli di laptop dotati di GPU RTX Serie 30 con architettura ampere, dei quali tantissimi modelli con display a elevato refresh rate con tecnologia NVIDIA G-SYNC.

Inoltre, il team verde ha annunciato che il nuovo driver introdurrà il supporto all'ultima fatica dei ragazzi di Techland, un gioiello di cui abbiamo parlato nella nostra prova in anteprima di Dying Light 2: Stay Human, che verrà lanciato il 4 febbraio 2022 con piena compatibilità verso la tecnologia NVIDIA DLSS, nonché varie ottimizzazioni per Sifu, in arrivo l'8 febbraio 2022 su Epic Games Store.