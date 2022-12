NVIDIA, tutto pronto per il CES 2023: ecco il teaser dell'evento GeForce Beyond

Il 2022 sta giungendo alla conclusione e gli eventi di AMD e NVIDIA al CES 2023 si avvicinano dunque sempre di più. In questo contesto, NVIDIA ha deciso di pubblicare un teaser ufficiale per l'evento GeForce Beyond.

Come riportato da Guru3D e Videocardz, così come ufficializzato direttamente da NVIDIA su Twitter, l'evento, che viene chiamato GeForce Beyond, prenderà il via alle ore 8AM PT (ore 17:00 italiane) del 3 gennaio 2023. Per quel che concerne, invece, la possibilità di guardare il tutto in live streaming, alla fine del teaser si fa riferimento a YouTube e Twitch in termini di piattaforme.

Per quanto riguarda ciò che verrà annunciato nel corso dell'evento GeForce Beyond, secondo le indiscrezioni il tutto dovrebbe essere incentrato principalmente sulle GeForce RTX 40 mobile. A tal proposito, si dovrebbe fare riferimento a RTX 4090, RTX 4080, RTX 4080 e si potrebbe anche arrivare al segmento mid-range.

Staremo a vedere, ma vale la pena notare il fatto che si inizia a fare riferimento anche alla possibile presenza della GeForce RTX 4070 Ti. Per chi non lo sapesse, sì: si tratta della GeForce RTX 4080 da 12GB cancellata un po' di tempo fa. In ogni caso, al netto di quanto verrà effettivamente mostrato da parte di NVIDIA, gli appassionati possono adesso dare un'occhiata al video teaser, presente in calce alla notizia, nonché segnarsi una data sul calendario.