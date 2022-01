NVIDIA, pronto un 'super lotto' di GeForce RTX 3050 per il lancio del 27 Gennaio

Sono passati pochi giorni dal reveal della GeForce RTX 3050 e manca poco al lancio in programma il 27 Gennaio 2022. Sin dagli istanti successivi all'annuncio, in molti si sono posti domande ed espresso preoccupazione per l'effettiva disponibilità della GPU, ma a quanto pare NVIDIA sarebbe pronta.

Secondo alcune informazioni provenienti dal forum cinese Board Channels, riprese anche da VideoCardz, NVIDIA avrebbe preparato un vero e proprio "super lotto" di GeForce RTX 3050 per fare in modo che più persone possibili possano acquistarla. Ovviamente non sono disponibili indicazioni sulla disponibilità reale, ma la stessa fonte osserva che l'obiettivo del produttore sarebbe di soddisfare il più possibile la domanda dei videogiocatori.

Resta anche da capire come sarà distribuito, a livello regionale, questo lotto, tanto meno se la strategia avrà qualche implicazione sulla disponibilità successiva. La cosa che appare certa però è che almeno il 27 Gennaio 2022 dovrebbe essere più facile accaparrarsi una GPU.

Nelle scorse ora si è molto parlato della scheda grafica in questione ed è emersa l'indiscrezione secondo cui la nuova RTX 3050 avrebbe una GPU più potente del previsto: si parla del GA106-150 al posto della GA107, in grado di garantire maggiore potenza. Non sono chiare in via ufficiali le motivazioni di tale scelta, ma sicuramente sarà accolta favorevolmente dagli utenti.