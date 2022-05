NVIDIA, prosegue la campagna 'Pronte e in Stock': disponibili le 3090, 3080 e 3050

Anche questa settimana, continua la campagna Pronte e in Stock di NVIDIA, ideata dal produttore di GPU per permettere a tutti i gamer e creator di mettere le mani sulle schede video più potenti. Quest’oggi è la volta di alcuni modelli custom di RTX 3090, 3080 e 3050.

Nella fattispecie, di seguito i prodotti disponibili:

MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3X , disponibile presso Drako - al prezzo di € 1.899,80

, disponibile presso Drako - al prezzo di € 1.899,80 MSI GeForce RTX 3090 Ti Black Trio , disponibile presso Drako -al prezzo di € 2.299,00

, disponibile presso Drako -al prezzo di € 2.299,00 MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G , disponibile presso Drako - al prezzo di € 990,90

, disponibile presso Drako - al prezzo di € 990,90 MSI GeForce RTX 3050 AERO ITX 8G , disponibile presso Ak informatica - al prezzo di € 319,99

, disponibile presso Ak informatica - al prezzo di € 319,99 Ollo Computers G2 Skill2 , disponibile presso Ollo – al prezzo di € 999,00

, disponibile presso Ollo – al prezzo di € 999,00 MSI GeForce RTX 3050 AERO ITX 8G , disponibile presso Next - al prezzo di € 319,90

, disponibile presso Next - al prezzo di € 319,90 Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti OC Gaming, disponibile presso Next – al prezzo di € 799,00

Come avvenuto anche in passato, vi rimandiamo alla pagina della campagna di NVIDIA, che consente di ottenere tutte le informazioni del caso. Chiaramente, l’acquisto viene effettuato direttamente sul sito web dei rivenditori esterni, e la disponibilità potrebbe variare. Per tutte le informazioni vi rimandiamo ai link poco sopra.