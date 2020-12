NVIDIA pubblica i driver GeForce Game Ready per Cyberpunk 2077

NVIDIA ha annunciato il lancio dei nuovi driver GeForce Game Ready per Cyberpunk 2077 e Minecraft con RTX per Windows 10. In un comunicato, la società spiega che i driver garantiscono le massime prestazioni ed un gioco fluido senza problemi.

Al contempo, però, sono anche stati aggiunti il supporto per i nuovi monitor di gioco compatibili con G-SYNC ed aggiornamenti per quattro nuovi giochi che ora supportano DLSS.

Per quanto riguarda Cyberpunk 2077, NVIDIA osserva che grazie ai nuovi driver l'utilizzo del DLSS con tutti i RT abilitati aumenta il frame rate fino al 60% o più, chiaramente a seconda della GPU e della risoluzione.

Passando a Minecraft con RTX per Windows 10, invece, il DLSS raddoppia le performance in quanto supporta il DLSS insieme al path tracing, garantendo un'illuminazione del gioco ray traced. L'accensione di DLSS inoltre può anche portare al raddoppio del frame rate.

I cinque nuovi monitor compatibili G-SYNC sono invece l'Acer XV242Y, Acer XB273U NV, Gigabyte FI27Q-X, MSI MAG274R e Philips 275M8RZ.

Vi ricordiamo che è disponibile la nostra recensione di Cyberpunk 2077, il nuovo gioco di CD Project Red in uscita domani su tutte le piattaforme.