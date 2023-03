NVIDIA punta con insistenza sull'IA: ecco AI Foundations per le aziende

Dopo aver trattato la questione del primo SDK NVIDIA per il Path Tracing, è arrivato il momento di approfondire ulteriori novità relative all'azienda. Infatti, quest'ultima ha annunciato di voler puntare insistentemente al mondo dell'intelligenza artificiale mediante i servizi AI Foundations.

A tal proposito, come spiegato anche direttamente mediante il portale ufficiale di NVIDIA, nel contesto della conferenza GTC 2023 è stato svelato il lancio di una serie di servizi cloud IA rivolti alle aziende. Questi ultimi sono mirati a rendere più semplice per il mondo business fare uso di sistemi di intelligenza artificiale generativa, così da espandere al massimo le potenzialità di quest'ultima.

In parole povere, NVIDIA sta offrendo la possibilità ad aziende come Adobe, Getty Images, Morningstar e Shutterstock di creare modelli, applicazioni e servizi di intelligenza artificiali personalizzati mediante i servizi AI Foundations. Di mezzo ci sono NeMO (per personalizzare e implementare LLM, ovvero large language models), Picasso (per creare e implementare immagini, video e app 3D basate sull'IA), BioNeMo (che mira alla ricerca tramite IA in campo di farmaci) e DGX Cloud (servizio di supercomputing che offre alle aziende l'accesso immediato a infrastrutture e software utili ad addestrare modelli avanzati di intelligenza artificiale generativa e altre applicazioni).

Insomma, NVIDIA sta mettendo a disposizione le sue tecnologie per cercare di consentire anche ad altre aziende di puntare al meglio sulla "rivoluzione IA". Per quanto dunque l'annuncio sia legato al mondo business, ciò che si punta a fare è di fatto accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale generativa.