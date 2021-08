NVIDIA punta su Unieuro e MediaWorld: sconti su laptop RTX Serie 30

Dopo aver trattato l'iniziativa "Back To School" di Huawei, torniamo a dare un'occhiata ad altre offerte legate al ritorno sui banchi di scuola. Questa volta, NVIDIA ha "chiamato a raccolta" Unieuro e MediaWorld per gli sconti su laptop con GPU RTX Serie 30.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, tra i modelli in offerta nel contesto dell'iniziativa "Back To School" di NVIDIA troviamo HP OMEN 15-ek1018nl, Acer Nitro 5 AN515-45-R0YQ e ASUS FX516PM-HN002T. Più precisamente, il primo e il secondo sono stati messi in sconto da Unieuro, mentre l'offerta relativa al terzo è stata "affidata" a MediaWorld.

Partendo da HP OMEN 15-ek1018nl, questo laptop viene venduto a 1699 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 1899 euro. Si tratta dunque di un possibile risparmio del 10%, ovvero di 200 euro. Tra l'altro, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente potenzialmente di ottenere fino a 350 euro di rimborso restituendo un vecchio PC. La scheda video montata da questo modello? Una NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q.

Per quel che riguarda, invece, Acer Nitro 5 AN515-45-R0YQ, quest'ultimo viene proposto a 1999 euro da Unieuro. Dal portale ufficiale della nota catena apprendiamo che solitamente il prezzo del laptop sarebbe fissato a 2399 euro. Insomma, lo sconto è del 16%, ovvero di 400 euro. Tra l'altro, anche in questo caso è potenzialmente possibile usufruire dell'iniziativa legata alla restituzione del vecchio PC. La GPU del laptop? Ovviamente una NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q.

Infine, troviamo anche il modello ASUS FX516PM-HN002T. In questo caso, il prezzo è sceso a 1499 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo portale, in precedenza il laptop costava 1699 euro. Il possibile risparmio è dunque di 200 euro. La scheda video di questo modello è una NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q.

Per il resto, nell'iniziativa "Back To School" di NVIDIA è coinvolto anche il modello MSI GF65 Thin con GPU RTX 3060 Max-Q, che è in sconto su Amazon (come abbiamo già riportato). Insomma, ci sono diversi laptop da gaming in sconto.