NVIDIA punta sull'IA: con NeMo Guardrails aiuta lo sviluppo di Chatbot sicuri

Le vendite delle GPU NVIDIA sono aumentate di venti volte negli ultimi mesi: merito dell'IA, e sembra che NVIDIA voglia fare di tutto per massimizzare i suoi profitti. Per questo, il Team Verde ha oggi lanciato il tool open source NeMo Guardians, che permette alle aziende e ai ricercatori di creare facilmente modelli IA più sicuri e affidabili.

La mossa arriva dopo che, a marzo, sempre NVIDIA aveva offerto dei tool ai suoi partner e ai ricercatori per lo sviluppo e il training dell'IA, permettendo per esempio alle aziende di utilizzare i suoi dataset proprietari per lo sviluppo e il miglioramento dei propri Large Language Models (LLM).

NeMo Guardrails, invece, vuole andare persino oltre: esso permette agli sviluppatori di creare delle "barriere" alle IA proprietarie delle aziende e dei centri di ricerca che usano il tool di NVIDIA, le quali dovrebbero inibire alcuni temi particolarmente delicati per le interazioni con gli utenti. In generale, NVIDIA ha spiegato che queste barriere permetteranno agli sviluppatori di creare dei Chatbot personalizzati, specificamente pensati per rispondere a certe domande e non ad altre, che verranno immediatamente declinate.

Inoltre, con NeMo Guardrails, i partner di NVIDIA potranno creare dei sistemi di sicurezza dei dialoghi tra IA e utente, in modo da evitare che i modelli linguistici vengano utilizzati per finalità scorrette o spinte a dichiarazioni xenofobe, razziste o violente di ogni genere. Altri filtri, inoltre, eviteranno l'utilizzo dei Chatbot per truffe informatiche e scrittura di codice malevolo.

Infine, NeMo Guardrails sarà compatibile con ChatGPT e con tutte le altre IA "commerciali" attualmente presenti sul mercato. Esso sarà integrato nella suite NeMo Framework per l'IA generativa e sarà accessibile tramite il servizio AI Enterprise per i partner di NVIDIA, oltre che in formato open source per ricercatori e appassionati.

L'obiettivo dell'azienda di Santa Clara, comunque, sembra essere quello di creare un'IA affidabile e chiara nelle sue risposte, evitando i bias legati ai database su cui le intelligenze artificiali vengono allenate e gli "scivoloni" a cui ci hanno abituato Google Bard, ChatGPT su Bing e le altre IA in circolazione.