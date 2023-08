NVIDIA punta sull'IA: triplicherà la produzione di chip H100, ma le GPU da gaming?

Che la crescita da record di NVIDIA sia da attribuire principalmente al settore IA è ormai cosa ben nota. Lo sa anche il Team Verde, che non a caso ha deciso di triplicare la produzone di GPU per l'IA nel corso del 2023. Che le schede video da gaming siano destinate a passare in secondo piano?

Stando a quanto spiega il Financial Times, che ha discusso della questione con delle fonti interne al colosso di Santa Clara, NVIDIA triplicherà la produzione di GPU H100 nel corso del 2024. Nonostante NVIDIA abbia annunciato le GPU GH200 solo poche settimane fa, pare che le schede della linea GH100 rimarranno comunque al centro della sua offerta almeno per un altro anno. E, stando alle voci di corridoio, tantissime aziende ne starebbero chiedendo delle quantità da record per i propri progetti legati all'IA.

In particolare, il Financial Times ha spiegato che NVIDIA venderà almeno 1,5 milioni di GPU H100 nel 2024, ma che l'azienda spera di riuscire a piazzarne ben 2 milioni in totale. Nel 2023, per fare un confronto, il Team Verde ha venduto "solo" 500.000 unità di GPU H100. Bisogna poi considerare che, oltre a queste schede, ci sono anche i chip H800, A800 e A100, mentre il mercato cinese richiede GPU NVIDIA a gran voce, spingendo l'azienda a criticare le sanzioni americane contro Pechino.

Il problema, ovviamente, è che un aumento così marcato del numero di GPU H100 prodotte dalla compagnia - che potrebbe andare di pari passo con un analogo incremento numerico della produzione degli altri chip per l'IA del Team Verde - potrebbe avere delle pesanti conseguenze negative sugli altri settori in cui NVIDIA opera. Dall'approvvigionamento dei materiali fino all'occupazione delle linee produttive, se l'interno business dell'azienda dovesse rivolgersi al settore dell'IA, alle GPU da gaming non resterebbero che le briciole.

Poi, ovviamente, c'è il problema della qualità dei chip. Produrre GPU così complesse in grandi numeri è una sfida pressoché impossibile da superare anche per un grande produttore come il Team Verde. NVIDIA, infatti, non dovrà solo assicurarsi un numero molto elevato di wafer di chip a 4 nm di TSMC, rivaleggiando direttamente con Qualcomm, Intel e Apple per questi ultimi, ma dovrà anche fare attenzione ad utilizzarli nel modo migliore, con una qualità di produzione elevatissima e un numero di schede "cestinate" ridotto ai minimi storici.