NVIDIA, ecco quando arriveranno le nuove RTX 3070 Ti e RTX 3080 con più VRAM

I tanto attesi refresh di alcune delle schede video più apprezzate dell'ultima generazione stanno per arrivare. Un corposo aggiornamento di gamma dovrebbe portare molto presto sul mercato due NVIDIA GeForce RTX Serie 30 con ancora più memoria.

Stando agli ultimi rumor, infatti, l'annuncio ufficiale delle nuove RTX 3070 Ti da 16GB e RTX 3080 da 12GB è più vicino che mai, tra l'altro accompagnato dal vociferato refresh della RTX 2060 con 12GB.

Le date attualmente in ballo sono due e vedono in pole la RTX 2060, con un annuncio presumibilmente fissato per il 7 dicembre 2021. Quanto alle più moderne schede video con architettura Ampere, il lancio delle nuove varianti aggiornate dovrebbe avvenire solo in seconda battuta, il 17 dicembre 2021.

Le varianti originarie, attualmente ancora in commercio, non hanno ancora un destino prefissato ma è probabile che NVIDIA possa decidere di fermare direttamente la produzione per fare spazio ai modelli con un ammontare più generoso di memoria. La stessa NVIDIA, tra l'altro, è attualmente al lavoro per aggiornare anche la sua lineup Mobility, con la vociferata RTX 3080 Ti in arrivo su notebook.

L'arrivo sugli scaffali virtuali di tutto il mondo è invece fissato, sempre secondo i rumor, per il giorno 11 gennaio 2022, pertanto saranno i primi prodotti a sbarcare sul mercato nel nuovo anno. L'aggiornamento sarà molto importante in termini di memoria, con la 2060 che passerà dai 6GB del lancio ai 12GB della "nuova" versione mentre la RTX 3070 Ti e la RTX 3080 passeranno rispettivamente da 8GB e 10GB a 16GB e 12GB.