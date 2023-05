NVIDIA, quando la tecnologia fa la differenza: DLSS a quota 300 giochi

Il dibattito sulla quantità e sulla velocità delle memorie delle RTX Serie 40 ha ormai catalizzato l'attenzione degli appassionati di hardware, ma anche la presentazione del nuovo algoritmo ML di compressione texture di NVIDIA ha suscitato non poco interesse in tal senso.

La proposta del team verde sembra puntare in maniera sempre più insistente in questa direzione, quella delle tecnologie in grado di migliorare l'esperienza di gioco a prescindere dalla potenza bruta.

In attesa di scoprire chi la spunterà sul lungo periodo, il DLSS3 ha certamente spostato l'ago della bilancia verso le nuove RTX grazie alla tecnologia di Frame Generation, sebbene i titoli a supportarlo siano ancora nell'ordine delle decine. Diverso il discorso se si amplia all'intero panorama videoludico in merito al supporto al DLSS in generale, dove NVIDIA ormai la fa da padrona avendo recentemente sfondato quota 300 titoli compatibili con le sue tecnologie di upsampling.

Allo stato attuale, il DLSS3 è supportato da 34 giochi mentre sono 298 quelli che supportano il DLSS 2, con altri cinque che, invece, sono ancora fermi al DLSS nella sua primissima iterazione.

Tra le novità più interessanti c'è il supporto al DLSS3 da parte di D5 Render, non un gioco ma un software per professionisti, ma tra gli ultimi innesti con supporto al DLSS 2 segnaliamo anche Outlast Trials, Bus Simulator 21, KartKraft, Voidtrain e Moon Runner. Il prossimo titolo a supportare il DLSS3 con Frame Generation sarà Ashfall, con beta in arrivo a luglio.

Da notare come nella battaglia alle tecnologie AMD stia comunque cercando di fare la sua parte, sebbene il pubblico si sia già abbondantemente espresso in tal senso, preferendo le tecnologie NVIDIA a tal punto da moddare Star Wars Jedi: Survivor con DLSS3 e anche altri titoli coprodotti da AMD.