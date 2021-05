NVIDIA, quando usciranno RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti? Evento imminente!

In seguito alle innumerevoli indiscrezioni di questi ultimi mesi, finalmente gli appassionati del mondo PC hanno una data da segnare sul calendario per quel che riguarda le novità di casa NVIDIA.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge e Videocardz, nonché come ufficializzato dalla stessa NVIDIA su Twitter, il 31 maggio 2021 ci sarà un evento. Mancano dunque pochi giorni alle prossime novità relative all'azienda di Santa Clara, anche se ovviamente la società non ha rilasciato informazioni in merito a cosa verrà annunciato. Il tweet è infatti accompagnato da un semplice "Get Ready" ("state pronti").

In ogni caso, la diretta streaming verrà effettuata mediante i canali ufficiali YouTube e Twitch di NVIDIA. Si partirà dalle ore 10:00 P.M. PDT (UTC-7), che "equivalgono" alle nostre ore 07:00 del 1 giugno 2021. Ovviamente le indiscrezioni legate ai possibili annunci non mancano online. Inutile dire che il reveal più "quotato" è quello delle schede video NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e 3070 Ti.

Infatti, in questi giorni sono emerse parecchie informazioni in merito. Inoltre, già da un po' di tempo si vocifera di una possibile disponibilità di queste GPU da inizio giugno 2021. Insomma, tutto sembra coincidere. A quanto pare, è il momento di RTX 3080 Ti e 3070 Ti.