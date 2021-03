NVIDIA Reflex, fino al 50% in meno di latenza su Overwatch

Non solo Resizable BAR fra le novità introdotte da NVIDIA. In attesa dell'arrivo della versione finale, gli appassionati di gaming competitivo possono finalmente provare NVIDIA Reflex in anteprima su Overwatch, compatibile con le GPU dalla serie GTX 900 in poi.

A partire da oggi, con i nuovi driver Game Ready di NVIDIA, la tecnologia Reflex Low Latency arriva nel Public Test Region di Overwatch. I giocatori potranno dunque beneficiare del nuovo sistema in grado di ridurre la latenza massima di sistema fino al 50% con Reflex abilitato.

Come si può leggere nel comunicato ufficiale, "In quasi tutti gli sport l'attrezzatura giusta può aiutare i concorrenti a raggiungere il loro pieno potenziale, e i giochi competitivi non fanno eccezione: la qualità delle GPU, del display, delle periferiche e del software può portare a miglioramenti di frazione di secondo nel puntamento che possono fare la differenza quando si tratta di sopravvivere o di morire – virtualmente".

Su Overwatch sarà inoltre possibile abilitare l'indicatore di latenza Flash. Su sistemi con monitor compatibili con NVIDIA Reflex Latency Analyzer, basterà dunque abilitare questa funzione per attivare monitoraggio su OSD della latenza.

Come riporta l'azienda, Reflex è stato accolto calorosamente dagli sviluppatori, al punto che attualmente 7 su 10 dei migliori sparatutto hanno adottato questa nuova tecnologia, la cui implementazione è ulteriormente facilitata dalla sua integrazione nella mainline di Unreal Engine 4.