NVIDIA Reflex è un successo, sbarca su tantissimi titoli fra cui Apex Legends e Warzone

Oggetto di una nostra approfondita analisi tecnica grazie anche all'ausilio del prodigioso LDAT, strumento fornitoci in esclusiva da NVIDIA proprio a questo scopo, NVIDIA Reflex è ormai disponibile su tantissimi titoli.

Si tratta di un pacchetto di ottimizzazioni in grado di analizzare e migliorare la latenza nei giochi, quindi siamo di fronte a un'ottima arma per il gaming competitivo.

Nel corso del Computex 2021, NVIDIA ha parlato anche di Reflex, ricordando che "misura e ottimizza la latenza del sistema nei giochi competitivi e migliora la reattività del PC, rendendo più facile per i giocatori prendere di mira gli avversari e reagire ai loro colpi. Tempo fa è stato annunciato che Reflex sarebbe arrivato su CrossFire HD, Escape from Tarkov, Naraka: Bladepoint e War Thunder. Solo nove mesi dopo il suo lancio, NVIDIA annuncia che 12 dei 15 sparatutto competitivi più apprezzati supportano ora Reflex, tra cui Apex Legends, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone, Destiny 2, Enlisted, Fortnite, Overwatch, Rainbow Six Siege, Rust e Valorant".

Un'altro eccezionale strumento messo a disposizione da NVIDIA per migliorare l'esperienza complessiva che va ad aggiungersi a Ray Tracing e DLSS per rendere "i giochi più veloci, più belli e più reattivi che mai".

Nel corso della conferenza, NVIDIA ha anche mostrato le sue nuove schede video desktop con architettura Ampere, la RTX 3080 Ti e la RTX 3070 Ti.