NVIDIA regala il Game Pass: 3 mesi in omaggio con GeForce NOW

Il terzo appuntamento di novembre 2023 con il GFN Thursday è arrivato: dopo l'approdo di Alan Wake 2 su GeForce NOW, non ci saranno soltanto giochi tra le novità in arrivo sulla piattaforma Cloud di NVIDIA, bensì un'interessante iniziativa promozionale.

Stiamo parlando di un bundle, pensato dal team verde per celebrare l'inizio del periodo che ci porterà fino alle festività natalizie. I gamer che sceglieranno il piano Ultimate per i loro giochi preferiti, infatti, con sei mesi di sottoscrizione Ultimate riceveranno in omaggio anche tre mesi di PC Game Pass.

Ecco, invece, i giochi che si aggiungono alla libreria questa settimana:

Spirittea (Nuovo rilascio su Steam, 13/11)

KarmaZoo (Nuovo rilascio su Steam, 14/11)

Naheulbeuk’s Dungeon Master (Nuovo rilascio su Steam, 15/11)

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin (Nuovo rilascio su Steam, 17/11)

(Nuovo rilascio su Steam, 17/11) Arcana of Paradise —The Tower (Steam)

Blazing Sails: Pirate Battle Royale (Epic Games Store)

Disney Dreamlight Valley (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Hello Neighbor 2 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Overcooked! 2 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

RoboCop: Rogue City (Nuovo rilascio su Epic Games Store)

(Nuovo rilascio su Epic Games Store) Roboquest (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Rune Factory 4 Special (Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Settlement Survival (Steam)

SOULVARS (Steam)

State of Decay: Year-One Survival Edition (Steam)

The Wonderful One: After School Hero (Steam)

Wolfenstein: The New Order (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

(Xbox, disponibile su PC Game Pass) Wolfenstein: The Old Blood (Steam, Epic Games Store, Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Il servizio Microsoft è da poco arrivato anche sulla piattaforma liquida di NVIDIA e ha già dato modo di mostrare i muscoli con l'arrivo di Forza Motorsport su GeForce NOW e il city builder Cities: Skylines 2. Le prestazioni ai vertici del mercato anche in 4K e con Ray Tracing sono garantite dai datacenter con hardware di livello "RTX 4080", esclusiva dell'abbonamento Ultimate.