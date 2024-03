NVIDIA regina dell'IA: è l'azienda-leader del settore, guadagni record nel 2024

Ormai NVIDIA è una società da 2.000 miliardi di Dollari: tutto merito dell'Intelligenza Artificiale, settore del quale il Team Verde è regina incontrastata grazie alle sue schede video. Addirittura, secondo una ricerca di mercato, NVIDIA è l'"azienda più influente nel mondo dell'IA, superando compagnie come Meta, Google e Intel.

L'ultimo rapporto di Omdia, infatti, ha decretato NVIDIA il "kingmaker" dell'IA. Sfortunatamente, il termine kingmaker non ha una traduzione letterale in italiano, ma il senso è chiaro: Jensen Huang e i suoi sono le figure più influenti nel mondo dell'Intelligenza Artificiale, e NVIDIA è la principale compagnia che opera al suo interno. Tutto merito delle schede video per l'IA dell'azienda, che hanno permesso a NVIDIA di fare affari d'oro in tutto il mondo.

In effetti, i dati riportati da Omdia spiegano che i ricavi di NVIDIA sono costantemente aumentati nel corso del 2024, così come la quota del mercato delle componenti per server e datacenter detenuta dal Team Verde. Per esempio, nel primo trimestre del 2023 le GPU NVIDIA costituivano meno del 5% del ricavato dell'azienda nel settore dei server, mentre nel quarto esse sono cresciute fino quasi al 20% di ricavi nel medesimo settore.

Anche in termini assoluti, i ricavi provenienti dalle GPU per l'IA sono triplicati nel corso del 2023: da poco meno di 5 miliardi di Dollari all'inizio del 2023 si è infatti passati a poco meno di 15 miliardi nel quarto trimestre dello scorso anno. Per il 2024, le prospettive sono altrettanto rosee: i 20 miliardi di dollari verranno sfondati già entro giugno, mentre entro fine anno NVIDIA toccherà i 25 miliardi di Dollari di ricavato dalle sue GPU per l'IA.

In generale, le performance economiche del colosso di Santa Clara saranno guidate dall'altissima domanda di GPU per l'IA, che si manterrà costante fino a metà anno e che riprenderà a salire nel terzo e nel quarto trimestre del 2024. Sul lungo periodo, addirittura, NVIDIA dovrebbe toccare i 300 miliardi di Dollari di ricavi complessivi nel corso del 2027, grazie anche alle nuove GPU con architettura Blackwell in arrivo nei prossimi mesi.