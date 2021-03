NVIDIA, Resizable BAR arriva ufficialmente su tutte le RTX Serie 3000 - Aggiornata

Rimanendo fedele alla promessa fatta e puntuale come al solito sulla tabella di marcia, NVIDIA ha finalmente rilasciato lo strumento ufficiale per l'aggiornamento vBIOS che introduce il supporto a Resizable BAR sulle schede video della Serie 3000 precedenti alla RTX 3060, prima GPU NVIDIA con supporto nativo a questa tecnologia.

*AGGIORNAMENTO* Gli utenti con schede madri Gigabyte devono seguire attentamente le istruzioni riportate sul sito ufficiale e disattivare la modalità CSM onde evitare di esitare in black screen.



Dopo il rilascio anticipato del tool da parte di GALAX e Gainward, era chiaro che sarebbe stata questione di ore prima del rilascio ufficiale da parte della casa produttrice.

Il lavoro svolto da NVIDIA per portare questa tecnologia su tutti i sistemi desktop compatibili è stato eccellente, dal momento che richiedeva una sana collaborazione con AMD e Intel in primo luogo, per il supporto dei relativi chipset e processori, oltre a quella delle aziende partner produttrici sia di schede video che di schede madri.

Per ottenere il pieno supporto alla tecnologia Resizable BAR, che consente alla CPU di avere accesso all'intero framebuffer, è necessario dunque assicurarsi di avere a disposizione un sistema compatibile, fra cui una GPU con architettura Ampere con vBIOS aggiornato e l'ultima versione dell'NVIDIA Game Ready Driver, ovvero la 456.89 o superiore.

Per quanto riguarda il resto del sistema, i requisiti sono:

Processori AMD

Ryzen Serie 5000 con architettura Zen 3.

Chipset AMD

AMD Serie 400 con supporto a CPU Zen 3;

AMD Serie 500.

Processori Intel

i9-10xxx e 11xxx;

i7-10xxx e 11xxx;

i5-10xxx e 11xxx;

i3-10xxx.

Chipset Intel

Intel Z490, H470, B460, H410

Intel Serie 500.

Il supporto è attualmente garantito solo su un limitato numero di titoli, benché in espansione continua. Come affermato dalla stessa NVIDIA, la lista è destinata ad allungarsi e il supporto verrà allargato tramite aggiornamenti mirati dei driver Game Ready.

I titoli attualmente verificati che beneficiano dell'utilizzo della tecnologia Resizable BAR sono:

Assassin's Creed Valhalla;

Battlefield V;

Borderlands 3;

Control;

Cyberpunk 2077;

Death Stranding;

DIRT 5;

F1 2020;

Forza Horizon 4;

Gears 5;

Godfall;

Hitman 2;

Hitman 3;

Horizon Zero Dawn;

Metro Exodus;

Red Dead Redemption 2;

Watch Dogs Legion.

Le schede video compatibili riceveranno dunque un aggiornamento da parte delle aziende produttrici (AIC) partner di NVIDIA. Le schede in versione Founders Edition possono essere aggiornate tramite il tool apposito messo a disposizione da NVIDIA a questa pagina.

I produttori che hanno già aggiornato i loro strumenti di aggiornamento sono:

ASUS - selezionare il modello e scaricare lo strumento nella sezione Supporto > Driver & Utility;

Colorful;

EVGA;

Gainward;

GALAX;

GIGABYTE;

Inno3D;

MSI - Selezionare la GPU e scaricare Dragon Center;

Palit;

Zotac.

Ricordiamo che in seguito all'aggiornamento sarà necessario attivare Resizable BAR nel BIOS della scheda madre. In seguito sarà possibile controllare l'esito dell'operazione sul Pannello di Controllo NVIDIA, nella sezione System Information.

Per scoprire tutte le nuove tecnologie introdotte da NVIDIA in questa nuova generazione e in particolare i dettagli su Resizable BAR, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento.