NVIDIA Resizable BAR, come funziona la tecnologia nascosta nella RTX 3060

Avevamo lasciato la risposta di NVIDIA allo Smart Access Memory di AMD alla sua presentazione, avvenuta al CES 2021 insieme alla Serie 3000 Mobility. A partire da ieri però, questa tecnologia è finalmente realtà.

La prima scheda video NVIDIA a beneficiare di questa feature è stata infatti proprio la neonata RTX 3060 con i suoi 12 GB di memoria video.

Prima GPU a ricevere questo enorme beneficio, la RTX 3060 avrà in dote quindi un corposo boost prestazionale in alcuni scenari di gioco, a patto che si utilizzi un processore AMD Ryzen serie 5000 o Intel Comet Lake. Ma vediamo con esattezza cos'è e come funziona la tecnologia Resizable BAR.

In poche parole, prima dell'avvento di questa tecnologia le istruzioni della CPU venivano scambiati in quantità limitate per volta, generando delle code che in alcuni frangenti potevano rappresentare dei veri e propri colli di bottiglia.

Grazie alla ridimensionabilità invece, la CPU ha accesso all'intero frame buffer, permettendole di esprimere più richieste contemporaneamente e soprattutto di ricevere risposta per intero, avendo appunto la possibilità di spaziare sull'intero territorio della VRAM invece che in piccoli spazi preposti a questo scopo.

Non sono però tutte rose e fiori. Come dichiarato dalla stessa NVIDIA "durante i nostri test, abbiamo riscontrato che alcuni titoli beneficiano di una percentuale minima, fino al 10%. Tuttavia, ci sono anche titoli che registrano un calo delle prestazioni". Per questo motivo, la Resizable BAR al momento viene supportata solo da una limitata gamma di titoli:

Assassin's Creed Valhalla;

Battlefield V;

Borderlands 3;

Forza Horizon 4;

Marce 5;

Metro Exodus;

Red Dead Redemption 2;

Whatch Dogs: Legion.

Nvidia ha assicurato che quando questa opzione sarà allargata al resto della famiglia di GPU Ampere, saranno aggiunti anche altri titoli.