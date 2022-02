NVIDIA: in rete le foto delle RTX 3090 Ti di Palit e i prezzi dei modelli Asus

Dopo aver scovato la RTX 3090 Ti in Giappone a prezzi a dir poco stellari, torniamo a parlare della nuova flagship per alcuni recenti avvistamenti in giro per la rete. Tra questi, le prime foto dei modelli Palit e i presunti prezzi delle custom di Asus.

Non bastavano, infatti, le presunte foto della 3090 Ti Kingpin di EVGA, anche Palit avrebbe svelato la sua offerta commerciale sul portale regionale turco. Quelle apparse in rete sono le versioni GameRock e GameRock OC, che mostrano un design molto vicino alla sorella minore RTX 3090, sebbene con gradazioni di colore leggermente spostate su tonalità più calde. Al netto di ciò, le inserzioni di Palit purtroppo confermano ben poco sulle specifiche tecniche della scheda, a parte i 24 GB di memoria GDDR6X su bus a 384-bit.

La seconda parte della notizia riguarda invece Asus e lacune delle sue personalizzazioni della RTX 3090 Ti finite in rete con quello che potrebbe poi essere il prezzo effettivo al dettaglio della più potente RTX che sia mai stata prodotta. I modelli pubblicati sono tre:

Asus ROG Strix RTX 3090 Ti Gaming - 4.557,40 euro

Asus TUF RTX 3090 Ti Gaming OC - 4.413,85 euro

Asus TUF RTX 3090 Ti Gaming - 4.332,11 euro

Non è la prima volta che si disquisisce di prezzi circa la nuova top di gamma di NVIDIA, eppure queste cifre sembrano significativamente superiori non solo alla RTX 3090 e ai suoi 1.649 euro, ma anche a quanto osservato nelle scorse settimane sui presunti prezzi delle RTX 3090 Ti di MSI.