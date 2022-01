NVIDIA, in rete i primi benchmark della RTX 3050: è la nuova GPU best buy?

Dopo aver dato un'occhiata alle prestazioni della RTX 3050 nel mining, torniamo a parlare della nuova scheda video mainstream di NVIDIA per via della comparsa sul database di 3DMark dei suoi primi presunti benchmark in anteprima.

Come di solito accade, infatti, una scheda di prova sembrerebbe aver fatto la sua comparsa nelle principali classifiche del noto strumento di test, con diversi dettagli in merito alle sue possibili prestazioni. Grazie a TimeSpy scopriamo che la scheda dovrebbe riuscire a raggiungere i 6865 punti totali, con 6166 specifici nel GPU Score. Su TimeSpy Extreme, a sua volta, la RTX 3050 dovrebbe garantire i 3128 punti, con 2801 specifici per la scheda video.

Chiaramente, test come questi possono fornire delle informazioni molto relative, soprattutto quando parliamo di NVIDIA, che negli ultimi anni ha costruito un vero e proprio ecosistema di tecnologie intorno alle potenzialità dei Tensor Core e del Deep Learning, che consentono di ottenere boost prestazionali importanti anche di fronte a un potenziale in raster non necessariamente da primato.

Per questo motivo, il vero terreno di scontro sarà quello del gaming effettivo, mentre per fare un paragone con una delle schede più vicine, la GTX 1660 Ti offre un punteggio superiore di appena il 6%, sebbene con quest'ultima si andrà a rinunciare a Ray Tracing, DLSS e a tutte le tecnologie nascoste dietro al marchio RTX.



Ricordiamo che, in attesa del lancio ufficiale di questa soluzione entry level, NVIDIA avrebbe alzato i prezzi italiani delle sue schede video.