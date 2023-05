NVIDIA, ricavi in calo del 13% ma il futuro è roseo grazie all'IA generativa

La scorsa notte NVIDIA ha annunciato i risultati finanziari relativi al primo trimestre fiscale dell’anno ,nel corso del quale i ricavi sono diminuiti del 13% su base annua a 7,19 miliardi di Dollari, mentre hanno riportato un incremento del 19% rispetto al trimestre precedente.

La società ha spiegato che punta a raggiungere gli 11 miliardi di Dollari di entrate entro il secondo trimestre fiscale dell’anno.

Nella relazione inviata agli investitori, NVIDIA osserva come sia una delle principali aziende ad aver beneficiato del boom dell’IA generativa dal momento che molti degli strumenti online si basano sul proprio hardware.

“L’industria dei computer sta attraversando due transizioni simultanee: l’accelerated computing e l’IA generativa” ha affermato il CEO e fondatore di NVIDIA Jensen Huang nella conference call con gli investitori, secondo cui “un trilione di dollari di infrastruttura di data center globale installata passerà dal calcolo generico a quello accelerato mentre le aziende si affrettano a portare l’IA generativa in ogni prodotto, servizio e processo aziendale” ha continuato il numero uno dell’azienda, il quale ha confermato che l’azienda aumenterà l’offerta di prodotti per data center per soddisfare la domanda.

Nonostante i ricavi in calo nel Q1 2023, però, il futuro sembra roseo proprio grazie all’esplosione dell’IA generativa. A riguardo NVIDIA ha svelato che le entrate legate ai data center hanno raggiunto la cifra record di 4,28 miliardi di dollari, in crescita del 14% rispetto ad un anno fa e del 18% rispetto al trimestre precedente.

Calano invece le entrate del comparto gaming, a 2,24 miliardi di Dollari: il 38% in meno rispetto ad un anno fa ma in aumento del 22% rispetto al trimestre precedente. Il ramo Professional Visualization ha registrato un fatturato del 53% a 295 milioni di Dollari, mentre l’automotive ha riportato una crescita del 114% a 296 milioni di Dollari.

Nessun accenno, nella relazione, al possibile nuovo shortage di NVIDIA legato all’IA.