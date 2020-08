NVIDIA ricorda che le nuove GPU arrivano a breve con video e countdown

In seguito agli ultimi rumor sulle GPU RTX 3080 e RTX 3090, iniziano ad arrivare dettagli ufficiali. Ovviamente, NVIDIA non si è sbilanciata ancora in merito a quanto trapelato online nell'ultimo periodo, ma ha pubblicato un video e ricordato a tutti che il suo prossimo evento speciale GeForce è ormai imminente.

Più precisamente, come potete vedere anche sul sito ufficiale di NVIDIA, è stato lanciato un countdown che scade alle ore 18:00 italiane del 1 settembre 2020. Insomma, manca veramente poco all'atteso evento. Tra l'altro, provando ad aggiungerlo al calendario dell'account Google, veniamo a conoscenza del fatto che l'evento potrebbe durare circa un'ora.

In ogni caso, nel frattempo l'azienda ha pubblicato un video "antipasto" sul suo canale YouTube ufficiale. Si tratta di un approfondimento legato ai progressi effettuati da NVIDIA in campo di schede video. Si va dal design dei prodotti fino alle soluzioni termiche, meccaniche ed elettriche adottate da NVIDIA. Insomma, potrebbe trattarsi di un contenuto interessante per gli appassionati del mondo PC.

In parole povere, la società sta pubblicando alcuni contenuti extra, ricordando ai fan che a breve ci saranno novità per quanto riguarda i prodotti GeForce. Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più: il 1 settembre 2020 non è poi così lontano!