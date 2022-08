NVIDIA rilascia driver Game Ready 516.94: supporto per Marvel's Spider-Man Remastered

Dopo avere annunciato a inizio luglio di avere raggiunto la compatibilità del DLSS con 200 giochi, NVIDIA rilascia i driver GeForce Game Ready 516.94 con supporto RTX e miglioramenti per Marvel's Spider-Man Remastered e altri titoli come l’ultimo Madden NFL e la Beta del battle royale Super People.

L’aggiornamento in questione è disponibile tramite il sito ufficiale NVIDIA, di cui trovate il collegamento in calce alla notizia, o tramite GeForce Experience. Oltre a introdurre ottimizzazioni RTX ON, NVIDIA DLSS e DLAA su Marvel's Spider-Man Remastered per PC, ottimizzare Madden NFL e Super People, questi driver introducono il supporto alle impostazioni di ottimizzazione con un clic di GeForce Experience su 13 titoli diversi:

Battle Teams 2

Captain of Industry

Dinkum

F1 22

Hell Pie

Lineage II

Nightmare Breaker

Post Scriptum

PowerWash Simulator

Starship Troopers - Terran Command

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN

Stray

Warstride Challenges

L'aggiornamento porta dunque il supporto per 18 nuovi display da gaming compatibili con G-SYNC, di cui trovate l’elenco completo sempre tramite il collegamento in calce alla notizia. Ciò consentirà ai monitor e TV in questione di offrire un'esperienza di base migliorata grazie alla tecnologia VRR.

In tutto ciò, i nuovi risultati finanziari del 2022 confermano che il secondo trimestre è da dimenticare anche per NVIDIA a causa del calo del 44% per la divisione GeForce.