NVIDIA rilascia i driver Game Ready: c'è il fix ai problemi con Windows 11

In seguito al rilascio del primo fix NVIDIA in Beta, adesso l'azienda ha ufficialmente reso disponibile l'aggiornamento stabile che sistema i problemi prestazionali su Windows 11.

I più attenti tra di voi sapranno infatti sicuramente che il recente aggiornamento 2022 Update (22H2) del sistema operativo di Microsoft ha causato a un buon numero di utenti problemi relativi a cali di frame rate e stuttering. Ebbene, a quanto pare questi ultimi erano causati da un overlay del programma NVIDIA GeForce Experience.

Adesso però la questione è risolta, dato che sono stati rilasciati i driver Game Ready 517.48, che includono anche l'apposito fix. Tra l'altro, questa si è inoltre rivelata l'occasione giusta per l'arrivo del supporto DLSS (Deep Learning Super Sampling) aggiuntivo per Microsoft Flight Simulator. Inoltre, si fa riferimento all'ottimizzazione per Overwatch 2. Insomma, ci sono vari motivi per aggiornare i driver NVIDIA, come riportato anche da The Verge.

Ricordiamo che è possibile aggiornare i driver proprio mediante il succitato programma NVIDIA GeForce Experience: vi basta premere sulla scheda "DRIVER" presente in alto e troverete i driver 517.48 ad aspettarvi: il pulsante "SCARICA" è lì per voi. Per il resto, potrebbe interessarvi consultare il nostro approfondimento su come impostare le Prestazioni Eccellenti su Windows 11, così da gestire al meglio il preset energetico.