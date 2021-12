NVIDIA rilascia nuovi driver Game Ready per GTFO e DLSS su Horizon Zero Dawn

NVIDIA continua a migliorare i suoi servizi con l’ultimo aggiornamento ai driver Game Ready versione 497.29. A seguire i driver dedicati a ICARUS e Halo Infinite è una nuova serie di modifiche pensate, in particolare, per GTFO e Horizon Zero Down: ecco tutti i dettagli da sapere.

I driver Game Ready 497.29 introducono il supporto ufficiale delle ottimizzazioni GeForce Experience per titoli come GTFO rilasciato alla versione 1.0. L’elenco completo, tuttavia, è il seguente:

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: San Andreas

Chorus

Wartales

World of Warcraft: Shadowlands

EVE Online

The Elder Scrolls Online

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

Thunder Tier One

Per Horizon Zero Dawn: Complete Edition migliora anche la tecnologia DLSS, pronta ad aumentare le performance fino al 50%. Assieme a tutto ciò, però, ci sono anche dei bug fix per altri giochi: nel caso di Microsoft Flight Simulator, sono stati risolti freeze in-game e artefatti visibili durante il volo. Su Supreme Command : Forged Alliance e Supreme Commander 2, invece, è stato risolto un calo di prestazioni durante certi movimenti del mouse. Infine, per l’attività quotidiana, sono stati risolti bug che causavano sfarfallii e stuttering specialmente nel caso delle configurazioni multi-monitor.

Per scaricare i driver aggiornati sarà sufficiente accedere a NVIDIA GeForce Experience sul proprio computer tramite la barra delle applicazioni, in basso a destra. Avviato il software, sarà necessario recarsi sulla scheda Driver e procedere premendo sul pulsante “Scarica”, infine seguendo i passaggi indicati da sistema per l’installazione.

A inizio novembre si è aggiornato anche GeForce NOW, ottimizzato ora per Mac e dall’accesso più rapido a Ubisoft Connect.