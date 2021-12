NVIDIA rilascia driver Game Ready: RTX e DLSS a Icarus, ottimizzazioni per Halo Infinite

A meno di un mese del rilascio dei driver Game Ready per Battlefield 2042 e altri titoli, NVIDIA rende disponibili anche i driver NVIDIA GeForce Game Ready 479.09 che ottimizzano ICARUS introducendo RTX e DLSS, ma anche altri titoli come Halo Infinite e Inscryption: vediamo assieme tutte le novità.

Protagonista resta l’ottimizzazione al day-0 del survival coop ICARUS, avvenuta con la patch per migliorare le prestazioni con schede grafiche NVIDIA compatibili e, soprattutto, per introdurre il supporto alle tecnologie DLSS e RTX Global Illumination. Così facendo, gli ambienti di gioco godranno di una qualità nettamente superiore grazie al cambiamento realistico dell’illuminazione.

L'ultimo driver NVIDIA GeForce offre anche ottimizzazioni per molti altri giochi: Farming Simulator 22, Crab Game, Inscryption e Ruined King: A League of Legends Story avranno il supporto per l’ottimizzazione in un click tramite GeForce Experience. Al contempo, Halo Infinite (campagna e multiplayer) e Chorus otterranno miglioramenti come DLSS e un’ottimizzazione generale.

Dulcis in fundo, si segnala che i driver Game Ready 479.09 introducono il supporto ufficiale ad alcuni display G-SYNC convalidati di recente, che trovate nell’immagine in calce all’articolo.

Restando ancora nell’universo del team verde guidato da Jensen Huang, negli ultimi giorni in rete sono trapelate le specifiche tecniche della NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, nuova scheda grafica di fascia alta attesa per inizio 2022.