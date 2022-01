NVIDIA rilascia nuovi driver Game Ready: supporto a RTX 3080 12GB e bug fix

Con l’annuncio della nuova NVIDIA RTX 3080 da 12GB il colosso guidato da Jensen Huang allarga il portfolio di schede grafiche di ultima generazione sul mercato. Per un lancio senza intoppi, gli sviluppatori hanno anche lanciato i nuovi driver GeForce Game Ready v.511.17 con poche, grandi novità e diversi bug fix.

A dirla tutta, osservando il changelog ufficiale condiviso da NVIDIA notiamo soltanto una novità principale, ovverosia proprio l’introduzione della scheda grafica RTX 3080 da 12GB tra quelle ufficialmente supportate lato software. Appaiono in compenso diversi bug fix tra videogiochi e altre funzionalità: per esempio, è stato risolto lo stuttering situazionale in Detroit Become Human. Ancora, sono stati risolti il flickering dei testi durante l’utilizzo del colore a 12 bit e la visualizzazione del mouse dopo l’attivazione di HDR o G-SYNC.

Rimangono ancora irrisolti con i driver 511.17 WHQL altri bug pesanti: nel caso di Deathloop si notano disguidi video quando l’HDR è attivo da Windows, mentre su Sonic & All-Stars Racing Transformed alcuni tracciati ricchi di acqua causano crash casuali. Altro bug noioso riguarda il flickering dei display in caso di utilizzo di una postazione PC con più monitor. Per il changelog integrale consigliamo, infine, di leggere le note complete pubblicate da NVIDIA.

Ricordiamo, in conclusione, che a inizio gennaio NVIDIA ha presentato le GPU RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti per notebook.