NVIDIA rilascia i nuovi driver: supporto a Elden Ring e DLSS per Martha is Dead

Dopo aver aggiornato i driver per la RTX 3080 Ti laptop, NVIDIA annuncia di aver confezionato l'ultima build della sua suite con ottimizzazioni, fix e supporto ai titoli più altisonanti del momento, per un'esperienza day-0 senza compromessi.

Disponibile a questo link, il nuovo Game Ready Driver 511.79 WHQL di NVIDIA puntella ulteriormente il pacchetto con il pieno supporto a Elden Ring, Destiny 2: The Witch Queen, Total War: Warhammer III e GRID Legends.

La nuova fatica di From Software necessita di ben poche presentazioni e nel recente provato di 6 ore di Elden Ring a cura del nostro Giuseppe Arace ne abbiamo analizzato level design, difficoltà e artwork, in attesa del lancio fissato per il 25 febbraio. Quanto a Destiny 2: The Witch Queen, il lancio è previsto per il 22 dello stesso mese e siamo in attesa di una nuova campagna cinematografica e di un mondo tutto nuovo in cui far valere le nostre skill.

Inoltre, con questa versione arrivano anche il supporto al DLSS per Martha is Dead, che ora potrà beneficiare di un boost al framerate senza rinunciare per questo alla qualità visiva, e la tecnologia NVIDIA Reflex per iRacing. Insomma, un pacchetto driver veramente corposo, ricco di novità davvero per tutti i giocatori e generi.